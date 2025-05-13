The Guardian: Мадонна планирует снять сериал о своей жизни

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

Певица Мадонна намерена снять сериал о себе. Он будет создан совместно с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" Шоном Леви, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

При этом сериал не будет связан с уже анонсированным биографическим фильмом, съемки которого отменили два года назад. Пока проект не получил названия. Актриса, исполняющая роль певицы, также неизвестна.

Мадонна не один раз говорила о планах показать свою жизнь на экране. Тем не менее, какой фрагмент ее биографии будет снят, не уточняется.

"Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто расскажет об этом лучше, чем я", – указала артистка.

Осенью 2024 года СМИ сообщили, что Мадонна рассталась со своим 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом. Их короткий роман прервался спустя пару месяцев после начала.

Причиной могла стать 37-летняя разница в возрасте, а также возможная ревность со стороны певицы, посчитали журналисты. Сама певица не комментировала свои отношения с Моррисом, а их последнее совместное фото было сделано на Хеллоуин.

