Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Американская певица и актриса Леди Гага запустила собственную радиостанцию GAGA RADIO, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Billboard.

Отмечается, что запуск радиостанции приурочен к выходу седьмого студийного альбома Гаги Mayhem. В эфире будут звучать треки, которые выбрала сама певица, в том числе песни Дэвида Боуи, Уитни Хьюстон, Эллы Фицджеральд, Queen и других.

"GAGA RADIO определенно станет мощным отражением того, что сформировало меня как артиста. Это время быть душевной", – отметила Гага.

Ранее российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что хочет выпустить совместную песню с Гагой. До этого американская исполнительница сделала репост видео, где Бузова танцует под песню Abracadabra. В ответ на это телеведущая написала: "Знай наших".