Объявлены победители 67-й музыкальной премии "Грэмми"

Фото: ТАСС/АР/Richard Shotwell

В Лос-Анджелесе прошла 67-я ежегодная церемония вручения музыкальной премии "Грэмми". Трансляция велась на официальном сайте мероприятия.

В номинациях "Альбом года" и "Лучший кантри-альбом" победу одержала американская певица Бейонсе за релиз Cowboy Carter. Также она удостоилась награды в номинации "Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой" за трек II Most Wanted, записанный с Майли Сайрус.

Рэпер Кендрик Ламар забрал четыре статуэтки за трек Not Like Us: "Песня года", "Рекорд года", "Лучшая рэп-песня" и "Лучшее рэп-исполнение", а лучшим новым исполнителем стала певица Чаппелл Роан.

Лауреатами премии "Грэмми" стали:

лучший вокальный поп-альбом – Short n’ Sweet, Сабрина Карпентер;

лучшее сольное поп-исполнение – Espresso, Сабрина Карпентер;

лучшая танцевальная поп-запись –Von Dutch, Charli XCX;

лучшее поп-исполнение дуэтом или группой – Die With a Smile, Леди Гага и Бруно Марс;

лучшая танцевальный/электронный альбом – Brat, Charli XCX;

лучший танцевальная/электронная запись – Neverender, Lucky Daye;

лучшая R&B-песня – Saturn, SZA;

лучшее R&B-исполнение – Made for Me (Live on BET), Muni Long;

лучшее традиционное R&B-исполнение – That’s You, Muni Long;

лучший R&B-альбом – 11:11, Chris Brown;

лучший рэп-альбом – Alligator Bites Never Heal, Doechii;

лучшая рок-песня – Now and Then, The Beatles;

лучший комедийный альбом – The Dreamer, Dave Chappelle;

лучший рок-альбом – Hackney Diamonds, The Rolling Stones;

лучшее рок-исполнение – Broken Man, St Vincent;

лучшая рок-песня – Broken Man, St Vincent;

лучший альтернативный альбом – All Born Screaming, St Vincent;

лучшее альтернативное исполнение – Flea, St Vincent;

лучший саундтрек для визуальных медиа – It Never Went Away from American Symphony, Jon Batiste;

лучшее кантри-исполнение – It Takes a Woman, Chris Stapleton;

лучшее мелодичное рэп-исполнение – 3:AM, Rapsody featuring Erykah Badu.

Между тем французская национальная кинопремия "Сезар" объявила номинантов 2025 года. В список претендентов на звание лучшего фильма включены "Граф Монте-Кристо", "Эмилия Перес", "Братья по нотам", "История Сулеймана" и "Милосердие".

Фаворитом среди французских киноакадемиков стала киноадаптация одноименного романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера. Картина собрала 14 номинаций.