Французская кинопремия "Сезар" объявила номинантов 2025 года

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Французская национальная кинопремия "Сезар" объявила номинантов 2025 года. Соответствующий список опубликован на сайте премии.

В список претендентов на звание лучшего фильма включены "Граф Монте-Кристо", "Эмилия Перес", "Братья по нотам", "История Сулеймана" и "Милосердие".

Фаворитом среди французских киноакадемиков стала киноадаптация одноименного романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера. Картина собрала 14 номинаций.

После "Графа Монте-Кристо" на втором месте идет фильм "Разбитые сердца" от Жиля Лелуша, у которого 13 номинаций, и следом – картина "Эмилия Перес" Жака Одиара, которая представлена в 12 номинациях.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" представлены:



"Семя священного инжира";

"Ученик";

"Субстанция";

"Зона интересов";

"Анора".

Церемония вручения премии пройдет 28 февраля в концертном зале "Олимпия" в Париже. Председателем жюри станет актриса Катрин Денев.

Ранее сообщалось, что фильм "Анора" номинирован на "Оскар" в шести номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж", а также "Лучшая мужская роль второго плана", на которую номинировали российского актера Юру Борисова.