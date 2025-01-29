29 января, 14:13Культура
Французская кинопремия "Сезар" объявила номинантов 2025 года
Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Французская национальная кинопремия "Сезар" объявила номинантов 2025 года. Соответствующий список опубликован на сайте премии.
В список претендентов на звание лучшего фильма включены "Граф Монте-Кристо", "Эмилия Перес", "Братья по нотам", "История Сулеймана" и "Милосердие".
Фаворитом среди французских киноакадемиков стала киноадаптация одноименного романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера. Картина собрала 14 номинаций.
После "Графа Монте-Кристо" на втором месте идет фильм "Разбитые сердца" от Жиля Лелуша, у которого 13 номинаций, и следом – картина "Эмилия Перес" Жака Одиара, которая представлена в 12 номинациях.
В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" представлены:
- "Семя священного инжира";
- "Ученик";
- "Субстанция";
- "Зона интересов";
- "Анора".
Церемония вручения премии пройдет 28 февраля в концертном зале "Олимпия" в Париже. Председателем жюри станет актриса Катрин Денев.
Ранее сообщалось, что фильм "Анора" номинирован на "Оскар" в шести номинациях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль", "Лучшая режиссура", "Лучший монтаж", а также "Лучшая мужская роль второго плана", на которую номинировали российского актера Юру Борисова.