Облачная погода и до 4 градусов мороза ожидаются в Москве 4 января

Облачная погода и временами небольшой снег прогнозируются в Москве в воскресенье, 4 января. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице и Подмосковье будет в пределах от плюс 1 до минус 4 градусов. Ночью температура в Московском регионе может упасть до минус 8 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

До 5 января в Москве может выпасть до 25 сантиметров снега. Как отметили синоптики, обильные осадки продолжатся вплоть до начала следующей недели. По этой причине столичные службы переведены в усиленный режим работы.