Ольга Бузова заявила о желании записать песню с Леди Гагой

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила, что хочет выпустить совместную песню с Леди Гагой. Об этом Бузова рассказала в беседе с Общественной службой новостей.

"Возможно, скоро мы с ней (Леди Гагой. – Прим. ред.) запишем совместный танец или трек. Было бы круто", – отметила Бузова.

Ранее американская исполнительница сделала репост видео, где Бузова танцует под песню Abracadabra. В ответ на это телеведущая написала: "Знай наших".

Ранее Бузова отреагировала на заявление певицы Лады Дэнс о том, что она спела песню Baby Tonight без разрешения. Бузова заверила, что у нее и ее команды есть все документы, разрешающие исполнение этой композиции. Как отметила певица, она уважает Ладу Дэнс, "но клевету терпеть не намерена".

