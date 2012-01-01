Наталья Подольская поздравила Мари Краймбрери с беременностью

Блогер Дава и певица Мари Краймбрери перестали скрываться от поклонников: они выложили в своих соцсетях ролик, на котором певица предстала с прилично округлившимся животом. О том, как развивался тайный роман артистов, читайте в материале Москвы 24.

"Сошлась с бывшим"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/Мари Краймбрери

4 февраля певица Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадан) и блогер Дава (настоящее имя – Давид Манукян) выложили на своих страницах в соцсетях одно и то же видео. Это нарезка кадров, на которых знаменитости обнимают друг друга, целуют и в целом не скрывают чувств. Но главное – 32-летняя исполнительница обнажила в ролике заметно округлившийся живот. В комментариях подписчики и знаменитости поспешили поздравить пару с грядущим пополнением.

"Ура! Поздравляю вас", – написала Юлия Барановская.

"Мои солнышки! Так рада за вас", – поддержала пару Наталья Подольская.

"Наконец-то я могу не нервничать и не бояться проболтаться", – добавила Ханна.

Влюбленные долгое время не афишировали отношения. Информация о помолвке появилась в СМИ в августе 2024 года, после дня рождения певицы. Тогда Мари выложила в соцсети снимки, на которых было видно кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце. Источники издания StarHit подтвердили, что "Дава действительно сделал Краймбрери предложение руки и сердца, преподнес шикарное украшение, а певица ответила согласием".

Впервые об отношениях артистов заговорили осенью 2021 года после того, как на одной из музыкальных программ Манукян позвал Краймбрери на свидание. Однако публично звезды не признавали, что встречаются. А весной 2022-го в СМИ появилась информация, что пара рассталась.

В январе 2024 года в соцсетях обоих исполнителей появился похожий контент с отдыха на Маврикии. На одном из снимков Давы журналисты заметили девушку с таким же маникюром, как у Мари. Сам блогер назвал тогда это совпадением. А уже в марте того же года на концерте в Минске сама певица подтвердила воссоединение, заявив со сцены, что "сошлась с бывшим", и он находится в зале. Чуть позже Давид выложил на своей странице несколько видео с выступления Краймбрери.

"Считаю, что я была замужем"

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Мари обычно не делилась подробностями личной жизни и не называла имен бойфрендов. Однако в одном из YouTube-шоу в декабре 2023 года певица рассказала о нескольких серьезных романах. Например, с одним из бывших исполнительница поддерживала теплые отношения даже после разрыва.





Мари Краймбрери певица Так вышло, что мы прошли огромный долгий путь, на этапе которого у нас случались и провалы, и победы. И сказать, что в моей жизни никого нет ближе, это не сказать ничего. То есть для меня этот человек равен слову семья. Я не была официально замужем, но я была в гражданском браке. Считаю, что я была замужем за этим человеком, что у нас была полноценная семья. Мы жили вместе полноценной классной жизнью.

Артистка также рассказала, что в прошлом была помолвлена, однако до свадьбы дело так и не дошло.

В свою очередь, за плечами Давы громкий роман с Ольгой Бузовой. Пара официально объявила об отношениях в декабре 2019 года. Однако страсть продлилась чуть более полутора лет. СМИ писали, что Манукян делал певице предложение руки и сердца, но Ольга отвечала отказом, объясняя, что не готова к такому серьезному шагу.

В итоге пара рассталась в начале 2021 года. При этом в своих соцсетях певица обвинила бывшего бойфренда в изменах и даже побоях. Тогда на Даву обрушился поток негатива в интернете. Артист тяжело переживал разрыв и травлю, но в этот момент его поддержал Филипп Киркоров. Журналисты писали, что знаменитости крепко подружились, часто выходили в свет вдвоем и сотрудничали.