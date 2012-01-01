Жена Гарика Харламова трогательно поздравила свекровь с днем рождения

Жена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук, тепло поздравила с днем рождения свекровь. Судя по постам в соцсетях, между женщинами идеальные отношения. Кто еще из звезд ладит со свекровями или невестками, а кто конфликтует, расскажет Москва 24.



Катерина Ковальчук

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

3 февраля мама юмориста Гарика Харламова Наталья отпраздновала день рождения. Невестка женщины, актриса Катерина Ковальчук, не поскупилась на приятные слова в соцсетях.

"С днем рождения, красотка! Все слова и объятия лично", – написала супруга Гарика под постом свекрови на ее странице.

"Жду-жду встречи, моя девочка. Спасибо за комплимент", – ответила Наталья.

На этом виртуальный обмен любезностями не закончился. Ковальчук поспешила поздравить именинницу и в своем блоге. Звезда сериала "Гусар" выложила совместные снимки со свекровью.

"С днем рождения, невероятная Наталья Харламова! Моя лучшая свекровь и подружка в одном лице", – трогательно подписала фотографии Катерина.

Александр Ревва

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

А вот бывший резидент Comedy Club может только завидовать семейной идиллии своего коллеги. Две главные женщины в жизни Александра Реввы до сих пор не могут найти общий язык. В сентябре 2024 года в шоу Романа Костомарова комик признался, что его мать, Любовь Рачеева, за 20 лет так и не приняла жену Анжелику.





Александр Ревва актер, певец, комик, шоумен Почему не обнять человека, который меня любит, не обнять детей наших? Увы, есть такая у меня боль. Я пытался исправить все, но никак. Я всегда мечтал о полноценной большой семье, а тут… Понятное дело, что мама меня сильно любила, ее любовь такая сильная была… А Анжелика украла меня у нее.

Однако мать комика другого мнения. Ранее, в 2022 году, в одной из телевизионных программ она уже называла сына "подкаблучником". А в декабре 2024-го рассказала изданию StarHit, что невестка давно настроила сына против нее, кроме того, якобы из-за Анжелики она уже много лет не видится с двумя внучками.





Любовь Рачеева мать Александра Реввы То, что я принимаю или не принимаю… Пусть любит свою жену, почему я ее должна любить? Сколько у меня этих девочек было, которых я любила, которые к нему приходили? "Я ее люблю больше жизни". Ну и люби, чего ты мне рассказываешь, кто тебе запрещает.

Валерия

Фото: телеграм-канал LIANA SHULGINA

Певица очень дружна с женой сына Арсения Шульгина Лианой. Периодически в соцсетях обеих женщин появляются совместные фотографии. Валерия признавалась журналистам, что во время родов невестки в 2021 году, когда на свет появилась внучка Селин, переживала за Лиану как за себя.

В апреле 2023-го в интервью Наталье Подольской артистка отметила, что не раздает сыну и его супруге непрошеных советов, ведь считает их зрелыми и сознательными родителями. Лиану она назвала замечательной мамой, которая сама все знает.

Правда, мелкие разногласия у женщин все же бывают. В июне 2024 года в СМИ просочилась информация, что супруга Арсения упрекает звездную свекровь в том, что та слишком балует внучку и дарит подарки по поводу и без. Валерия оправдалась: покупает девочке только нужное, например развивающие игрушки. Однако это был едва ли не единственный инцидент между женщинами.

Сейчас Лиана беременна вторым ребенком. Предполагаемая дата родов выпадает как раз на день рождения свекрови, о чем невестка радостно сообщала в своем блоге.

Шакира

Певица рассталась с Жераром Пике в 2022 году после 12 лет совместной жизни из-за измен футболиста. Не спасли брак даже общие дети – сыновья Милан и Саша. Связь спортсмена с 23-летней студенткой Кларой Чиа стала для колумбийки последней каплей, писали СМИ.

После разрыва Шакира выпустила песню, где сравнила себя с люксом, который футболист променял на масс-маркет. В 2023 году драматичная история получила продолжение. Журналисты писали, что в январе певица поставила куклу-ведьму в натуральную величину на балконе своего дома. Чучело смотрело прямо в окна бывшей свекрови, которая живет напротив Шакиры. Кроме того, артистка крутила на репите на полной громкости свой трек про изменщика Пике.

В марте того же года стали известны причины столь необычного перформанса. В СМИ появилась информация, что мать спортсмена Монтсеррат Бернабеу знала об изменах Пике и даже разрешала ему приводить любовниц в свой дом. А в это время успокаивала Шакиру, которая изводила себя из-за похождений Жерара.