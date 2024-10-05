Двойник певицы Арианы Гранде вызвал шквал критики на кинопремьере

Очередной выход в свет одной из фанаток Арианы Гранде не на шутку взволновал интернет-пользователей. Тиктокершу Пейдж Ниманн давно хейтят за то, что она копирует образ популярной певицы. Но в России есть свои двойники знаменитостей, которые обязаны своим сходством со звездами только природе. Как поживают российские "копии" Леонардо Ди Каприо, Лиама Хемсворта и Жерара Пике, расскажет Москва 24.

Ариана Гранде

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/paige niemann

У певицы есть очень натуральный двойник – тиктокерша Пейдж Ниманн. На днях фейковую Ариану заметили на премьере фильма "Компаньон". Ее появление на мероприятии вызвало бурю обсуждений в Сети, передавало издание Daily Mail 30 января.

Многие интернет-пользователи были в недоумении, приняв 20-летнюю Пейдж за 31-летнюю Ариану. Однако поклонники певицы быстро раскрыли обман и объяснили, что Ниманн – совершенно другая девушка, копирующая образ звезды.

Тогда комментаторы не поскупились на шутки. Один написал, что разница между снимками настоящей Гранде и фейковой была такой же, как между отражением в зеркале и селфи на фронтальную камеру.

"Фото слева: когда вы впервые входите в клуб, фото справа: когда вы выходите", – сострил другой пользователь.

В целом, фанаты Арианы скептически относятся к ее двойнику и обвиняют в том, что Пейдж пытается выглядеть в точности как голливудская звезда, копируя все, вплоть до выражения лица. При этом девушку хейтят еще и потому, что она якобы редактирует фото перед тем, как выложить в соцсети, чтобы сходство с Гранде было более точным.

Ниманн впервые сравнили с популярной вокалисткой, когда первой было всего 10 лет. Тогда девочка попросила маму сделать ей макияж, как у звезды, а затем начала одеваться, как Гранде. В 2021 году Пейдж выложила в соцсетях фотографии, воссоздающие свадебный образ Гранде с бракосочетания с Далтоном Гомесом, за что получила очередную порцию хейта. Кроме того, за год до этого сама Ариана осудила своих подражателей, назвав слепое копирование ее стиля и макияжа унижением ее ценности, ведь она создавала свой образ годами, вкладывая в него душу. Тогда Пейдж заявила, что больше не является поклонницей Гранде, но продолжила копировать ее во всем.

Леонардо Ди Каприо

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

29 января в СМИ появилась новость, что российский двойник Леонардо Ди Каприо, 42-летний Роман Бурцев похудел на 65 килограммов. Добиться таких внушительных изменений мужчине удалось благодаря службе в армии. Отправиться в зону СВО двойник голливудской звезды решил еще в сентябре 2024 года, о чем сам рассказывал изданию "Газета.Ru". Командиры оценили по достоинству стойкость и смелость Романа, в результате после возвращения с очередного боевого задания мужчине вручили удостоверение ветерана боевых действий.

Житель Подольска Роман Бурцев обрел известность в 2016 году. Тогда случайно сделанное фото для сайта знакомств привлекло внимание пользователей соцсетей, которые отметили поразительное сходство россиянина с лауреатом "Оскара". В то время Бурцев работал спасателем в службе 112.

Жерар Пике и Лиам Хемсворт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

28-летнего российского теннисиста Карена Хачанова путали сразу с двумя знаменитостями. СМИ писали, что в 2018 году на Открытом чемпионате США многие зрители удивились: почему на корте вместо профессионального спортсмена разминается звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт. Подмена быстро вскрылась, а Карен получил множество комментариев в соцсетях по поводу сходства с голливудским актером.

Тогда Хачанов ответил любопытным пользователям: "Да, я четвертый брат". Таким образом он в шутку намекал, что является родственником Криса, Лиама и Люка Хемсвортов.

Однако другим поклонникам теннисиста больше импонирует версия, что Карен является "братом" легендарного испанского футболиста Жерара Пике. При этом с бывшим игроком "Барселоны" у Хачанова дружеские отношения, и спортсмены любят фотографироваться вместе, чтобы озадачить подписчиков тем, кто из них кто.