Деми Мур призналась, что страдала от расстройства пищевого поведения в начале карьеры

Шоу-бизнес диктует жесткие стандарты красоты. В погоне за идеальной фигурой и внешностью певицы и актрисы нередко изнуряют себя суровыми диетами. Москва 24 расскажет, кто из знаменитостей был недоволен своим телом и в итоге столкнулся с расстройством пищевого поведения.

Деми Мур

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

62-летняя голливудская актриса Деми Мур недавно дала откровенное интервью журналу Elle, где рассказала, что в начале кинокарьеры у нее развилось расстройство пищевого поведения. Это произошло после уничижительных комментариев продюсеров. Актриса даже припомнила эпизод, когда один из них отозвал ее в сторону и несколько раз подчеркнул, что ей необходимо похудеть. Кинодива призналась, что восприняла эти слова близко к сердцу и следующие пять лет пыталась привести тело в идеальную форму.

Деми Мур стала секс-символом 1990-х и смело обнажалась перед камерой, однако актриса уверяет, что до сих пор работает над преодолением внутренних страхов и неуверенности в себе.

Ариана Гранде

Фото: Millie Turner/Invision/AP

В ноябре на съемке промо для мюзикла "Злая: Сказка о ведьме Запада" певица позировала в платье-бюстье с глубоким декольте. Снимки обеспокоили поклонников, которые сочли, что наряд подчеркивает чрезмерную худобу вокалистки. Звезда ростом 153 сантиметра всегда выглядела стройной и миниатюрной, однако на свежих фотографиях фанаты обратили внимание на сильно выпирающие ключицы и скулы.

В апреле прошлого года фолловеры певицы уже делились опасениями по поводу ее внешнего вида и даже предполагали, что кумир страдает анорексией. Тогда Ариана заверила поклонников, что чувствует себя прекрасно, и призвала их быть тактичнее.

Тейлор Свифт

Фото: Scott A Garfitt/Invision/AP

В документальном фильме Netflix 2020 года "Мисс Американа" певица рассказала, что с 2014 по 2015 год боролась с расстройством пищевого поведения. Свифт поделилась, что ей было невыносимо смотреть на свои фотографии, на которых она неизменно замечала не плоский живот. А бестактные комментарии окружающих, что она похожа на беременную, и вовсе заставляли Тейлор голодать.

Иногда звезда могла вообще ничего не есть, в другие дни записывала все, что съедала, а после изнуряла себя многочасовыми тренировками, чтобы сжечь, как ей казалось, лишние калории.

Деми Ловато

Фото: Evan Agostini/Invision/AP

В документальном фильме "Деми Ловато: Танцы с дьяволом" в 2021 году певица призналась, что страдала нервной булимией. Мать с раннего детства создавала из нее звезду, из-за стресса Деми начала переедать еще в восьмилетнем возрасте, а вокруг всегда были люди, которые диктовали девочке, как она должна выглядеть. В погоне за стандартами Ловато стала истязать себя экстремальными диетами и регулярными тренировками.

Певица считает, что именно расстройство пищевого поведения стало причиной передозировки запрещенными веществами в 2018 году. Теперь Деми ведет здоровый образ жизни.

Джейн Фонда

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Актриса в подкасте Call Her Daddy признавалась, что тоже страдала булимией с 12 до 35 лет: она до 20 раз в день вызывала рвоту. Джейн откровенничала, что причиной появления расстройства пищевого поведения был ее отец, известный актер Генри Фонда, который с детства внушал девочке, что женщину определяет красота. Чтобы соответствовать модельным стандартам, артистка изнуряла себя диетами, которые и привели к развитию булимии.

Фонда чувствовала себя все хуже и поняла: если будет продолжать в том же духе, то умрет. По признанию звезды, она поборола болезнь благодаря медитации и силе воли.