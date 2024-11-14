Актриса из сериала "Король и Шут" рассказала о проблемах с весом

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Актриса Валери Зоидова, известная по роли Анфисы в сериале "Король и Шут" и Агаты в фильме "Страсти по Матвею", раньше имела проблемы с лишним весом, рассказала она в беседе с порталом "Леди Mail".

"Я выросла среди очень красивых женщин, где с самого детства прививался тщательный самоанализ, касающийся внешнего вида. У нас в семье не принято есть вредное и не заниматься спортом", – объяснила она.

Актриса призналась, что ей было трудно, так как из-за гормональных сбоев и жизненных ситуаций она набирала вес, потом голодала, но срывалась. В результате, признается звезда "Короля и Шута", она заработала расстройство пищевого поведения.

"Сегодня я с пониманием отношусь к скачкам веса и у себя, и у других людей. Но тогда, в моменте, это было невыносимо", – добавила она.

Справиться с этим ей помог психолог. При этом одной из причин подобных проблем у россиянок она считает отношение общества к женщинам с лишними килограммами. Так, не каждая девушка может успевать заниматься спортом и находить силы следить за питанием, так как в жизни бывают различные ситуации, уверена актриса.

"Мы живем в сложное для женщин время. В эпоху объективации, где нас постоянно пытаются загнать в какие-то рамки: это касается и веса, и возраста", – напомнила она.

Так, многие, по ее мнению, считают женщин после 30 лет "неликвидом", а имеющих вес свыше 70 килограммов – некрасивыми. Однако это вопрос здоровья, образа жизни и самоощущения, уверена актриса.

Сейчас она находит время на спорт в своем плотном съемочном графике и предпочитает здоровую пищу. Вместо диет она предпочитает просто правильно питаться, хоть и не отказывается от небольших вредных "желаний", вроде мороженого или чипсов в 3 часа ночи.

Ранее диетологи предупреждали, что отказ от завтрака может грозить ожирением или диабетом тем, кто склонен переедать. Это связано с тем, что люди потом переедают вечером, поскольку за день не смогли добрать нужное число калорий.

При этом самыми опасными диетами считаются связанные с голоданием и исключением углеводов. Их самый главный минус в том, что при этом в организм не поступают полезные микроэлементы.

