Кеннеди-младший рассказал, что Трамп питался фастфудом во время предвыборной гонки

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Во время своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп питался фастфудом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью соратника республиканца Роберта Кеннеди – младшего До Полишу, которое опубликовано на YouTube.

"То, что он ест, на самом деле отвратительно. Еда во время предвыборной кампании всегда отвратительна, но еда, которую подают в этом самолете, просто ядовита. У вас есть выбор между... у вас нет выбора, вам либо дают KFC, либо "Биг Мак". Это если вам повезет, а остальное я считаю несъедобным", – рассказал Кеннеди-младший.

За две недели до выборов Трамп решил поработать в McDonald's для предвыборного пиара. Сначала республиканец внимательно слушал инструкцию, а потом приступил к работе. Американские СМИ при этом писали, что ресторан был закрыт, когда там работал Трамп. Еду же с пакетами получили заранее отобранные клиенты.