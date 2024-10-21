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21 октября, 13:45

Политика

Дональд Трамп встал за плиту в McDonald's

Дональд Трамп встал за плиту в McDonald's

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За две недели до выборов президента США кандидат Дональд Трамп решить встать за плиту в McDonald's. Экс-президент обожает бургеры, картошку фри и молочные коктейли. Он отправился работать в ресторан для предвыборного пиара.

Сначала Трамп внимательно слушал инструкцию, а потом приступил к работе. Американские СМИ пишут, что ресторан был закрыт, когда работал Трамп. Еду с пакетами получили заранее отобранные клиенты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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