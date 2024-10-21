Число сторонников и противников вступления Молдавии в ЕС на референдуме сравнялось

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Число сторонников и противников вступления Молдавии в Евросоюз на референдуме сравнялось, достигнув отметки в 50%. Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны сообщает ТАСС.

На данный момент подсчитаны 97,6% протоколов. По данным ЦИК, поддержали идею вступления страны в ЕС 721 760 избирателей, против выступили 721 672.

В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы и референдум по поводу вступления страны в ЕС. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду, согласно предварительным данным, набирает 37,37% голосов. Второе место занимает бывший генпрокурор Александр Стояногло с 29%. Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать в первом туре больше 50% голосов, второй тур выборов состоится 3 ноября.

Ранее сообщалось, что почти 55% граждан Молдавии выступили против вступления в ЕС, однако тогда не были подсчитаны голоса избирателей за рубежом, которые в основном выступают за вступление Молдавии в Евросоюз.