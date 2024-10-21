Против вступления Молдавии в Евросоюз проголосовали почти 55% избирателей

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Почти 55% граждан Молдавии на конституционном республиканском референдуме 20 октября проголосовали против вступления страны в Европейский союз. Об этом сообщает РИА Новости.

Окончательные результаты референдума об изменении конституции Молдавии для вступления в Евросоюз будут известны утром 21 октября, когда будут завершены подсчеты голосов за рубежом. На данный момент, после обработки 90% протоколов, 54% избирателей выступили против вступления в ЕС.

В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду набирает 37,37% голосов. Второе место занимает бывший генпрокурор Александр Стояногло с 29%. Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать в первом туре больше 50% голосов, второй тур выборов состоится 3 ноября.

Санду после оглашения предварительных результатов заявила, что страна столкнулась с беспрецедентной атакой на демократию из-за якобы подкупа избирателей в республике.