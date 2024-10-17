Группировка ВС РФ "Север" уничтожила бронетехнику ВСУ в Курской области

Военные группировки "Север" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что артиллеристы работают вместе с расчетами беспилотников. Кроме того, войска ведут в регионе активные боевые действия. Они отразили 9 контратак ВСУ в Курской области за сутки.

В ночь на 17 октября над Курской областью уничтожили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Также дроны ликвидировали над Орловской и Брянской областями. Всего уничтожено 13 БПЛА. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.