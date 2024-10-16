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16 октября, 23:30

Происшествия

Спасенный в Охотском море мужчина рассказал о своем самочувствии

Спасенный в Охотском море мужчина рассказал о своем самочувствии

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Спасенный после 67 дней, проведенных в Охотском море, Михаил Пичугин рассказал, что чувствует себя нормально. В данный момент он находится в магаданской больнице, куда был доставлен для всестороннего обследования.

В свою очередь, прокуратура проверяет, были ли на лодке связь для информирования о ЧП, рации, красная ракета и спасательные жилеты. В настоящее время в отношении Пичугина возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. По этой статье ему грозит до 7 лет колонии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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