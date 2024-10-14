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14 октября, 17:45

Наука

В Великобритании изучили неизвестный радиосигнал из космоса

В Великобритании изучили неизвестный радиосигнал из космоса

Британский ученый Саймон Холланд анонсировал исследование инопланетной жизни

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В Великобритании изучили неизвестный радиосигнал из космоса, который впервые обнаружили в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. Британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд заявил, что менее чем через месяц выпустит исследование, основанное на этом открытии.

Как он утверждает, в работе будут представлены доказательства внеземной жизни. Кроме того, слова Холланда подтвердил его источник в проекте Breakthrough Listen из Оксфорда, который также занимается анализом таинственного сигнала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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