В Великобритании изучили неизвестный радиосигнал из космоса, который впервые обнаружили в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. Британский режиссер, документалист и преподаватель Саймон Холланд заявил, что менее чем через месяц выпустит исследование, основанное на этом открытии.

Как он утверждает, в работе будут представлены доказательства внеземной жизни. Кроме того, слова Холланда подтвердил его источник в проекте Breakthrough Listen из Оксфорда, который также занимается анализом таинственного сигнала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.