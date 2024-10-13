Пожар произошел в "Очаковских банях" в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Возгорание произошло в "Очаковских банях" на западе Москвы. Врачам передали три человека, самостоятельно из здания удалось выйти 30, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

По данным ведомства, загорелся третий этаж.

"Сотрудники МЧС России эвакуировали и передали врачам трех человек, включая ребенка", – говорится в сообщении.

На месте работали 26 специалистов и 8 единиц техники. Огонь потушили на площади пяти квадратных метров.

Ранее один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме на Красноармейской улице в Москве. В квартире на втором этаже загорелись личные вещи и мебель. Пожарные спасли восемь человек, еще троих эвакуировали. Возгорание ликвидировали на площади 10 "квадратов".

Между тем на Складочной улице загорелось кафе на площади 30 "квадратов". Людей в здании не было. На месте пожара работал 21 человек и шесть единиц техники. Спустя время огонь потушили.

