Львенок поступил в центр спасения диких животных "Земля прайда"

Львенок прибыл в парк "Земля прайда", который является центром спасения диких животных. Поступают сообщения, что маленький лев находится в критическом состоянии. Волонтеры Владикавказа спасли его из Чечни, однако место его прежнего обитания неизвестно, возможно, это было кафе или караоке-бар.

По результатам обследования у львенка обнаружены серьезные воспаления и переломы передних лап. Кроме того, его неправильно кормили. В настоящее время специалисты прилагают все усилия для оказания помощи маленькому хищнику.

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