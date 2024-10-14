Новости регионов: частный дом сгорел в Новосибирской области

В Новосибирской области в ночь на 14 октября сгорел частный дом. В момент возгорания внутри находилась женщина с двумя детьми. Им помог очевидец, который проезжал мимо и увидел, что семья не может выбраться самостоятельно. Он также спас собаку, сидящую на цепи. Пострадавших нет.

В Тихом океане боевые корабли России и Китая провели совместные стрельбы. Отряд нашел подлодку условного противника и отработал задачи по ее преследованию и уничтожению. В следующем эпизоде учений экипажи отразили воздушное нападение, применив зенитный ракетный комплекс "Кинжал". С российской стороны в патрулировании участвовали большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц".

Российские школьники теряют интерес к высшему образованию. Больше половины выпускников выбирают колледжи. Об этом сообщили в Высшей школе экономики. Причина заключается в стремительном развитии среднего специального образования.

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