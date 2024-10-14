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14 октября, 12:15

Политика

Новости регионов: Госдума может запретить выступления животных в цирках

Новости регионов: Госдума может запретить выступления животных в цирках

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В России могут запретить выступления животных в цирке. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в ноябре. Инициативу внесли еще в 2023 году. Авторы считают, что учреждения не всегда содержат животных в хороших условиях, поэтому зверей нужно передать в реабилитационные центры и приюты. При этом депутаты отмечают, что в данный момент животных в цирках используют для выступлений все реже.

Тем временем в Сочи после сильного дождя затопило улицы. Ливень прошел в городе 13 октября. Из-за него машины были вынуждены медленно передвигаться по воде. При этом по прогнозу в ближайшие дни осадков в городе не ожидается. Они вернутся только в конце недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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