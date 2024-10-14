Горение сухой травы на площади 1,2 тыс га ликвидировано под Оренбургом

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Пожарным удалось ликвидировать горение сухой травы на площади 1,2 тысячи гектаров под Оренбургом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Трава загорелась неподалеку от станции "Сырт", уточнили представители ведомства. Территория, на которой распространялся пожар, находится в Южноуральском сельсовете Переволоцкого района Оренбургской области на расстоянии 47 километров от Оренбурга.

Между тем региональный главк МЧС указывал, что на территории 11 муниципальных образований области может установиться пятый класс пожарной опасности.

Ранее природный пожар был ликвидирован в Борзинском районе Забайкальского края. Трава загорелась неподалеку от села Курунзулай. Угрозы населенным пунктам не было, пожар тушили 119 человек. Возгорание удалось локализовать на площади в 20 тысяч гектаров.