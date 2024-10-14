Пожар на складе в Якутии полностью ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС потушили пожар, вспыхнувший на складе цеха в селе Капитоновке в Якутии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

О причинах возгорания пока не сообщается. Информация о возможных пострадавших также не поступала.

О пожаре в складе цеха по производству сэндвич-панелей в Якутии стало известно утром 14 октября. Площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее пожар площадью 800 "квадратов" вспыхнул в помещениях хлебопекарни в Туле. Позже огнеборцам также удалось полностью ликвидировать возгорание.