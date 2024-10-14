14 октября, 06:13Происшествия
Склад цеха загорелся в Якутии на площади 1,2 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Крупный пожар произошел в складе цеха по производству сэндвич-панелей в селе Капитоновке в Якутии. Площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Огнеборцы уже ликвидировали открытое горение. Всего на месте работают более 40 пожарных и 9 единиц техники МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.
Ранее хлопок бытового газа с последующим возгоранием произошел на улице Ладыгина в Уфе. В результате пострадали два человека.
Еще одно возгорание произошло до этого в помещениях хлебопекарни в Туле. Площадь пожара составляла около 800 квадратных метров. Спустя некоторое время сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.
Трое пожарных пострадали при тушении возгорания в дагестанском Каспийске