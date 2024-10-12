12 октября, 04:36Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в ХМАО
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Многоквартирный жилой дом загорелся в Нефтеюганске в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Возгорание началось в квартире на втором этаже дома. Кроме того, огонь охватил крышу здания. Площадь пожара составляет 720 квадратных метров.
Самостоятельно из здания эвакуировались 60 жильцов, в том числе 10 детей. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела мужчины и женщины.
В данный момент сотрудникам МЧС уже удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники. Для эвакуированных подготовлен пункт временного размещения.
Складские помещения загорелись ранее в поселке Октябрьском Ейского района на Кубани. Сначала площадь возгорания оценивалась в 800 квадратных метров, однако позже она достигла 1,6 тысячи "квадратов".
Прибывшие на место оперативные службы оцепили территорию в границах 500 метров от места пожара и принялись тушить огонь. В скором времени им удалось полностью ликвидировать пожар. Предварительно, никто не пострадал.
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