Мать с тремя детьми, собака, три кота и черепаха спасены при пожаре в Великом Новгороде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Во время пожара в Великом Новгороде сотрудниками МЧС были спасены мать с тремя детьми трех, четырех лет и одного года, а также собака, три кота и черепаха. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Возгорание произошло в детской комнате квартиры многоэтажного дома на Хутынской улице. Женщина с детьми ждала помощь на балконе, уточнили в ведомстве. Спасатели вывели всех на свежий воздух в спасустройствах и передали врачам.

Огонь охватил 10 "квадратов". К его тушению привлекли 22 сотрудника и 6 единиц техники МЧС России.

В пресс-службе добавили, что причину возгорания установят дознаватели ведомства.

Утром 10 октября возгорание обнаружили в "Доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве. Изначально площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Спустя время сотрудники МЧС ликвидировали огонь на 55 "квадратах". Пожарные передали медикам 14 жильцов дома.

Причиной возгорания могла стать неисправная проводка. Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек.