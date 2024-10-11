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11 октября, 09:51

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Глава города Ткаченко: факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось

Факельное горение на нефтебазе в Феодосии практически прекратилось

Фото: ТАСС/Мария Малашенко

Глава Феодосии Игорь Ткаченко заявил о том, что факельное горение на нефтебазе практически прекратилось, сообщает РИА Новости

По его словам, ситуация находится под контролем властей.

Возгорание на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма произошло утром 7 октября. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

По последним данным, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. На нефтебазе горели три резервуара с нефтепродуктами. Количество эвакуированных из-за пожара увеличилось до 1 129 человек.

В городе ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал компенсации гражданам за испорченное или утраченное имущество.

Трое пожарных пострадали при тушении возгорания в дагестанском Каспийске

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