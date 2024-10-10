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10 октября, 18:57

Происшествия

Шестилетний мальчик погиб при пожаре в подмосковном Раменском

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Шестилетний мальчик погиб при пожаре в квартире в подмосковном Раменском. Об этом пресс-служба главка СК России по Московской области сообщила в телеграм-канале.

Как рассказали в ведомстве, 10 октября в квартире на 14-м этаже дома произошел пожар. Во время тушения на балконе нашли мальчика в бессознательном состоянии. Позже он скончался в автомобиле скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся осмотр и допросы.

Ранее в доме на Большой Тульской улице в Москве при пожаре погибли два человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Возгорание площадью 40 квадратных метров началось в одной из квартир на шестом этаже здания. Спустя время спасатели потушили пожар и передали медикам 14 жильцов дома. Предварительно, причиной трагедии могла стать неисправная проводка.

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