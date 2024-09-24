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24 сентября, 14:45

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Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжает зажировку

Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжает зажировку

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Манул Тимофей из Московского зоопарка продолжает готовиться к зиме. В начале лета кот достиг своего минимального веса – в 3,75 килограмма. В конце августа – начале сентября зоологи стали постепенно увеличивать размер его порций и частоту кормлений. Ранее летом Тимошу кормили один раз в день на протяжении 6 дней в неделю – один день в неделю у многих хищных млекопитающих "голодный" или разгрузочный.

Тимоша весит уже около 4 с половиной килограммов, а к зиме этот вес может приблизиться к отметке в 7 килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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