В России предложили создать базу живодеров

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В РФ следует создать базу живодеров, а преступников, которые причиняют умышленную боль животным, необходимо наказывать с малого возраста. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на адвоката Леонида Исаева.

По его мнению, в России следует привлекать к ответственности за издевательства над животными уже с 14 лет, для этого потребуется внести поправки в Уголовный кодекс. Благодаря этому, считает правозащитник, садизм в отношении зверей будет наказываться намного раньше.

"Также необходимо создать специальный раскрученный сайт уже осужденных живодеров, где бы выкладывались ФИО преступника, приговор и дата вступления в законную силу", – заявил Исаев.

Адвокат считает, что подобный портал поможет раскрывать действия садистов для всех желающих, в том числе потенциальных работодателей. Исаев добавил, что на данный момент безопасность животных обеспечена хуже человеческой. Этим фактом пользуются те, кто хочет развить в себе жестокость.

В случае, если оставить такие действия безнаказанными или наказать за них формально, то с огромной долей вероятности садизм может перекинуться и на человеческое общество, подчеркнул правозащитник.

Ранее сообщалось, что полиция Краснодарского края пытается установить личность блогера, которая публиковала издевательства над котами и хомяками. До этого в Telegram были созданы два канала, на которых девушка рассказывала, как она проявляет садизм к животным. Она предлагала своим подписчикам выбрать способ пытки над зверями.

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