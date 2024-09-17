В Якутии начали проверку после перевозки лося на вертолете

Фото: телеграм-канал "ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ"

В Якутии инициировали проверку в связи с перевозкой лося на вертолете Robinson-44, сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверяя СМИ, ведомство обнаружило публикацию о возможной перевозке в Якутии крупнорогатого скота на вертолете, не отвечающей требованиям безопасности полетов. В Сети появилось фото, на котором изображен привязанный лось к летательному аппарату в небе.

По данному факту была назначена проверка с целью выявить возможную незаконную охоту и исполнение законодательства в сфере безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что у московских лосей начался брачный период, поэтому жителям столицы стоит соблюдать осторожность при встрече с дикими животными. Эксперты советуют всегда использовать поводок на прогулках с собакой, даже если поблизости нет других зверей. Дикие животные могут появиться неожиданно, испугаться лая пса и начать проявлять агрессию. Водителям авто стоит снижать скорость в темное время и на дорогах со знаком "Дикие животные".

До этого о брачном периоде лосей предупредили и водителей Подмосковья. Жителей призвали соблюдать осторожность при встрече с дикими зверями, а также включать противотуманные фары с рассеивающимся светом в темное время суток. Встречи с сохатыми на территории Московской области нередки, добавляли в местном Минэкологии.

