Биолог Глазков назвал причины нашествия медведей в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Петр Петрович Малиновский

Необычная активность медведей в Подмосковье может быть связана с брачным периодом и поиском новых мест обитания, рассказал Москве 24 биолог Павел Глазков.

Ранее жители Дмитровского округа Подмосковья рассказали, что стали часто встречать медведей: их замечали в лесу и на дороге, а один из них даже забрел на дачный участок. При этом местные егеря отмечают, что в целом в Дмитровском округе эти животные появляются очень редко.

Глазков также подтвердил, что бурый медведь считается редким для региона животным – он занесен в Красную книгу Московской области. Поэтому вполне вероятно, что косолапые могли прийти из соседних лесов.



Павел Глазков биолог Это связано в том числе с брачным периодом животного – у них в июне идет гон.

Кроме того, сейчас период расселения – молодняк ищет новые места обитания.

"Медведи не терпят чужих на своей территории, поэтому молодым приходится искать новые места. Они идут туда, где численность других медведей низкая – как раз в Московскую область", – отметил эксперт, добавив, что, возможно, речь также идет о пестунах (так называют подросших медвежат, которые зимуют с матерью, помогают ей растить новое потомство, а затем уходят в свободное плавание и ищут новое место для жизни).

Чтобы снизить риск случайной встречи, специалист посоветовал вести себя в лесу как можно громче.

"Когда человек идет за грибами-ягодами, за ним в среднем наблюдает до пяти пар глаз животных. Поэтому в лесу надо издавать больше шума – звери его услышат и уйдут. Можно громко разговаривать, посвистывать, петь песни или использовать спортивный свисток. Все это защитит вас от диких животных", – указал эксперт.

Если же встреча с медведем все-таки произошла, ни в коем случае нельзя убегать, иначе это может спровоцировать зверя, говорит Глазков.

"Просто уходим. То есть смотрим, где медведь находится, и пятимся – увеличиваем расстояние между животным и собой", – посоветовал биолог.



Павел Глазков биолог Если медведь подходит все ближе и ближе, снимите с себя куртку и поднимите над головой. Можно еще встать на пенек. Если куртки нет, подойдет и палка. Ваша задача – визуально увеличиться в размере. И после этого постепенно отходим.

"Если медведь начинает атаковать – нужно набраться смелости и сделать несколько выпадов в его сторону. Это не просто, но деваться некуда. Держим куртку над головой, раскачиваемся и делаем несколько шагов в его сторону. И после этого назад и уходим", – посоветовал специалист.

Ранее сообщалось, что жители Москвы также начали замечать на территории столицы и области испанских слизней. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды пояснили, что моллюски попали в наши края 10 лет назад вместе с посадочным материалом из Европы. При этом ни о каком засилье речи не идет.