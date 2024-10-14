Синоптик Вильфанд: купальный сезон на юге России подходит к завершению

Фото: Агентство "Москва"/Александр Горностаев

Купальный сезон на юге России постепенно подходит к завершению. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Краснодаре температура в понедельник составит 21 градус, а во вторник и среду уже до 20 будет дотягивать – 18–19 градусов, затем ожидается понижение до 13–15 градусов", – приводит ТАСС слова синоптика.

При этом, по словам Вильфанда, в Сочи с понедельника по среду прогнозируется плюс 22–24 градуса. С пятницы показатель опустится ниже отметки в 20 градусов.

Как пояснил синоптик, с четверга воздушные массы в регион будут перемещаться с востока. Сейчас температура воды в море составляет 22–23 градуса. После начнется интенсивное понижение температуры поверхности моря, показатель опустится до 20 градусов.

Между тем во второй половине октября в южных регионах может произойти резкий скачок температуры, отметил Вильфанд. Он также подчеркнул, что 2024 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений в мире.

Ранее синоптик рассказал о том, что нагревавшее планету явление Эль-Ниньо завершилось и перешло в нейтральную фазу. По его словам, с вероятностью более 80% в декабре начнется холодная фаза. При этом в явном виде влияние Эль-Ниньо на территорию России пока не зафиксировано, уточнил Вильфанд.