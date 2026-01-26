Фото: телеграм-канал "Парфенчиков|Карелия"

Пожилой мужчина погиб при пожаре в отделении Кондопожской ЦРБ в Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

Огонь вспыхнул в инфекционном отделении, расположенном на первом этаже медучреждения. Как подчеркнул Парфенчиков, пожарные службы оперативно отреагировали на сигнал.

В частности, в 01:59 по московскому времени они прибыли на место, уже в 02:29 ликвидировали возгорание.

Во время ЧП в отделении находились 8 пациентов. В настоящее время все они переведены в основное здание больницы. Погибшим оказался мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.

В свою очередь, в детском отделении, расположенном на втором этаже, никто не пострадал, обратил внимание глава региона.

"В обстоятельствах случившегося будем разбираться. Причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия", – добавил Парфенчиков.

Ранее пожар произошел в областной инфекционной больнице в Саратове. Огонь охватывал три лечебных бокса на втором этаже здания.

В результате пострадали семь человек. Согласно данным СМИ, возгорание было зафиксировано в одной из палат больничного корпуса № 5, около 100 человек были эвакуированы.