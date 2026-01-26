Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 07:31

Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в отделении Кондопожской ЦРБ в Карелии

Фото: телеграм-канал "Парфенчиков|Карелия"

Пожилой мужчина погиб при пожаре в отделении Кондопожской ЦРБ в Карелии. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков в своем телеграм-канале.

Огонь вспыхнул в инфекционном отделении, расположенном на первом этаже медучреждения. Как подчеркнул Парфенчиков, пожарные службы оперативно отреагировали на сигнал.

В частности, в 01:59 по московскому времени они прибыли на место, уже в 02:29 ликвидировали возгорание.

Во время ЧП в отделении находились 8 пациентов. В настоящее время все они переведены в основное здание больницы. Погибшим оказался мужчина, который оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер.

В свою очередь, в детском отделении, расположенном на втором этаже, никто не пострадал, обратил внимание глава региона.

"В обстоятельствах случившегося будем разбираться. Причины произошедшего, а также возможный ущерб установит специальная комиссия", – добавил Парфенчиков.

Ранее пожар произошел в областной инфекционной больнице в Саратове. Огонь охватывал три лечебных бокса на втором этаже здания.

В результате пострадали семь человек. Согласно данным СМИ, возгорание было зафиксировано в одной из палат больничного корпуса № 5, около 100 человек были эвакуированы.

Три человека попали в больницу после пожара в жилом доме в Свердловской области

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика