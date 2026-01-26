Xinhua: число погибших в результате крушения парома у Филиппин увеличилось до 13

Фото: телеграм-канал SHOT

Число погибших при крушении парома у берегов Филиппин достигло 13 человек, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

В данный момент еще свыше 100 пассажиров числятся пропавшими без вести. По меньшей мере 215 человек были спасены. Всего на борту находились 350 человек.

Отмечается, что спасательная операция продолжается. Количество погибших и пострадавших уточняется.

О потоплении межостровного парома у побережья Филиппин стало известно вечером в воскресенье, 25 января. По предварительной информации, судно столкнулось с техническими неполадками у островной провинции Басилан. Изначально местные власти заявили о 7 погибших в результате катастрофы.

Новость дополняется