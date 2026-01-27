Форма поиска по сайту

27 января, 19:46

Общество

Кузбасские врачи спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом

Фото: kuzdrav.ru

Врачи Кузбасской областной клинической больницы имени С. В. Беляева спасли пациента с 50-сантиметровым тромбом в правой ноге. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Житель Юрги был доставлен в больницу в критическом состоянии с нарушением кровоснабжения и болью в ноге. Врачи обнаружили, что конечность была холодной и имела бордовый цвет. После проведенного обследования пациенту диагностировали тромбоз, который развился на фоне атеросклероза.

Мужчине могла грозить ампутация. Однако хирурги сохранили конечность пациента, удалив 50-сантиметровый тромб, который проходил через всю ногу. Спустя некоторое время житель Юрги начал самостоятельно ходить.

Ранее врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили 15-летнему подростку опухоль в ноге размером 9 сантиметров. Как пояснил травматолог Сергей Хохлов, подобные опухоли нередко выявляют случайно из-за отсутствия боли и дискомфорта.

Пациента уже выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения. Хирургам удалось сохранить полную функцию ноги. Подросток сможет вернуться к обычному образу жизни.

В Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора

