27 января, 18:13

Политика
Фицо: после завершения конфликта на Украине все побегут в Россию делать бизнес

Премьер Словакии предсказал возвращение зарубежных компаний в Россию

Фото: ТАСС/АР/Jose Luis Magana

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что зарубежные компании вернутся в Россию после завершения украинского кризиса. Его заявления, сделанные на пресс-конференции, транслировал словацкий телеканал ТА3.

"Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес", – отметил Фицо.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия заинтересована в возвращении западного бизнеса, так как любая экономика нуждается в новых технологиях, инвестициях и компетенциях.

В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров указывал, что для возвращения на отечественный рынок зарубежные компании должны повлиять на отмену действующих против страны санкций.

Эксперт рассказал, как изменятся правила возвращения иностранного бизнеса в Россию

