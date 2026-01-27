Фицо: после завершения конфликта на Украине все побегут в Россию делать бизнес

27 января, 18:13Политика
Фото: ТАСС/АР/Jose Luis Magana
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что зарубежные компании вернутся в Россию после завершения украинского кризиса. Его заявления, сделанные на пресс-конференции, транслировал словацкий телеканал ТА3.
"Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес", – отметил Фицо.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия заинтересована в возвращении западного бизнеса, так как любая экономика нуждается в новых технологиях, инвестициях и компетенциях.
В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров указывал, что для возвращения на отечественный рынок зарубежные компании должны повлиять на отмену действующих против страны санкций.
Эксперт рассказал, как изменятся правила возвращения иностранного бизнеса в Россию