Путин поручил изучить предложения по возвращению иностранного бизнеса в РФ

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Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть идеи российского бизнеса об условиях возвращения иностранного. Об этом стало известно по итогам состоявшейся в мае встречи с "Деловой Россией", сообщается на сайте Кремля.

Согласно поручению, кабмин должен изучить предложения по установлению порядка согласования сделок, по которым лица недружественных иностранных стран приобретают недвижимое имущество для предпринимательской деятельности в России, право распоряжаться акциями хозяйственных обществ и иные права.

Правительству следует учесть такие предложения российского бизнеса. Доложить о выполнении поручения необходимо до 1 июля этого года.

Кроме того, Путин поручил кабмину обеспечить принятие поправок в закон по направлению части НДС, уплачиваемого организациями общественного питания, в местные бюджеты. При этом направляемая часть должна быть фиксированной. Срок исполнения – 1 октября текущего года.

Также до 1 ноября 2025 года правительство должно проанализировать эффективность внедрения специального налогового режима для самозанятых и предоставить идеи по его совершенствованию.

Более того, российский лидер поручил кабмину совместно с "Деловой Россией" рассмотреть возможность сохранения выплат по наградам работающим инвалидам. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и сопредседатель "Деловой России" Алексей Репик. Доклад об этом президент ждет до 1 сентября этого года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нереалистичным скорое возвращение западных компаний в Россию. Он указал, что государству необходимо исходить из этого, выстраивать собственную тактику и стратегию развития с учетом данного статуса-кво.

С аналогичным заявлением до этого выступил глава ВТБ Андрей Костин, который указал на отсутствие зарубежных компаний, готовых вернуться в Россию в текущих условиях геополитической обстановки. Он также отметил, что российский фондовый рынок, как и любой другой страны, не будет полноценным без присутствия на нем иностранных инвесторов.

