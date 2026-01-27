Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил с 82-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства столицы.

Градоначальник отметил, что 27 января 1944 года была перевернута "одна из самых страшных страниц летописи священной войны", а также назвал блокаду Ленинграда трагедией для миллионов людей.

По его словам, она является символом героизма, сплоченности и несгибаемой силы духа. Именно из этого складывалась Победа и несокрушимость народа. Собянин указал на то, что подвиг жителей осажденного города является историей, которую невозможно забыть, несмотря на прошедшие годы.

"Историей, которая живет не только в книгах, фильмах, документах и музейных экспозициях, – она живет в наших сердцах", – подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что эта память передается детям и внукам через рассказы о Дороге жизни и Невском пятачке, а также через совместное прослушивание звука метронома и Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась 872 дня. В городе остались более 2,5 миллиона жителей, из которых 400 тысяч – дети. Сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и воздуху. Прорвать кольцо блокады удалось к январю 1943 года, а полностью освобожден город был 27 января 1944 года во время Ленинградско-Новгородской операции.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке. Возле него главу государства встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Горнист почетного караула в это время исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина".

