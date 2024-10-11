Столичный сентябрь 2024 года стал самым светлым за всю историю метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сентябрь 2024 года стал самым светлым и солнечным в Москве за историю метеонаблюдений, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По данным обсерватории МГУ, солнце светило 263 часа при норме 147. По словам синоптика, если разделить на 30 дней, то получается, что солнце светило почти 8,76 часа.

Кроме того, прошедший месяц занял третье место среди самых "сухих" сентябрей – выпало всего 11 миллиметров осадков. На первом месте сентябрь 1949 года, когда выпало 7 миллиметров осадков, а на втором – сентябрь 2023 года, когда выпало 8 миллиметров осадков.

Вильфанд также сообщил, что в целом текущий год может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Окончательно это станет понятно только по итогу года.

Синоптик добавил, что сентябрь стал 14-м месяцем подряд, когда средняя глобальная температура превышала пороговое значение на 1,5 градуса.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус пообещал потепление в столице в конце рабочей недели. По его словам, воздух может прогреться до 17 градусов тепла. По словам синоптика, со следующей недели могут быть первые заморозки и небольшой мокрый снег. В ночь на 13 октября по области вновь возможны заморозки, при этом в Москве прогнозируется положительная температура.