Синоптик Леус: неделя в Москве закончится потеплением

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура в Москве в конце рабочей недели может достигнуть 17 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Закончится рабочая неделя мощной волной тепла, сформированной выходящим на север Скандинавии циклоном, некогда бывшим ураганом "Кирк". Осадков в регионе не ожидается", – отметил он.

По словам синоптика, со следующей недели могут быть первые заморозки и небольшой мокрый снег. Как подчеркнул метеоролог, в субботу, 12 октября, к западу Московской области подойдет холодный атмосферный фронт.

В этот день ожидаются небольшие дожди, температура понизится до 10–15 градусов. В ночь на 13 октября по области вновь возможны заморозки, при этом в Москве прогнозируется положительная температура.

"В понедельник на погоду начнет оказывать влияние приближающийся с юга циклон. Ночью похолодание усилится и первые заморозки будут возможны уже и в столице, ожидается минус 2 – плюс 3 градуса, а днем вместе с облаками придут и небольшие дожди", – добавил Леус.

Настоящий первый снег выпадет в столице не раньше последней декады октября. Специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова пояснила, что средняя дата формирования снежного покрова в Москве – конец ноября, но это среднеклиматические сроки. Как сформируется устойчивый снежный покров в этом году, сказать пока что сложно.

