Столичные метеорологические станции не зафиксировали первый снег в ночь на четверг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные метеорологи не зафиксировали снег в Москве в среду и в ночь на четверг, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Вечером 9 октября в ряде телеграм-каналов, освещающих события в столице, появились сообщения о том, что в Москве выпал первый снег.

"Метеорологические станции ничего подобного не отмечали", – рассказал синоптик.

Также Леус подчеркнул, что 10 октября начнутся магнитные бури до класса G4 или выше. По его словам, бури продолжатся в субботу с меньшей интенсивностью и прекратятся только в воскресенье.

Между тем главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила комфортную для отдыха погоду в Москве в выходные, 12 и 13 октября. По ее словам, в эти дни возможны кратковременные дожди, однако воздух в столице прогреется до 15 градусов.