Облачная погода без осадков ожидается в Москве 10 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в четверг, 10 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 9 до 11 градусов, по области – от 7 до 12 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 6 градусов, а в Подмосковье – до 3 градусов.

С начала октября в столице выпал 61% от месячной нормы осадков. Так, общее число месячной суммы осадков в Москве достигло 43 миллиметров.

Во второй половине следующей недели в Москве может пройти небольшой снег. Вместе с тем в ближайшие дни температуры в столице и области сохранятся с положительной аномалией.