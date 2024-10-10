10 октября, 06:15Общество
Облачная погода без осадков ожидается в Москве 10 октября
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев
Облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков ожидается в столице в четверг, 10 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 9 до 11 градусов, по области – от 7 до 12 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до 6 градусов, а в Подмосковье – до 3 градусов.
С начала октября в столице выпал 61% от месячной нормы осадков. Так, общее число месячной суммы осадков в Москве достигло 43 миллиметров.
Во второй половине следующей недели в Москве может пройти небольшой снег. Вместе с тем в ближайшие дни температуры в столице и области сохранятся с положительной аномалией.
Октябрь в Москве будет на 1,5–2 градуса теплее нормы