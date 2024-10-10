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01:58

Общество

Первый снег выпал в некоторых районах Москвы

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Первый снег выпал в нескольких районах Москвы вечером 9 октября. В соцсетях появились видео с выпавшим снегом в Митино и ТиНАО.

Снег при этом моментально тает, поскольку в столице сохраняется плюсовая температура – от 4 до 6 градусов по городу.

Синоптики уже предупреждали, что во второй половине следующей недели в Москве может пройти небольшой снег. Вместе с тем в ближайшие дни температуры в столице и области сохранятся с положительной аномалией.

С начала текущего октября в столице выпал 61% от месячной нормы осадков. Так, общее число месячной суммы осадков в Москве достигло 43 миллиметров.

Октябрь в Москве будет на 1,5–2 градуса теплее нормы

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