01:58Общество
Первый снег выпал в некоторых районах Москвы
Снег при этом моментально тает, поскольку в столице сохраняется плюсовая температура – от 4 до 6 градусов по городу.
Синоптики уже предупреждали, что во второй половине следующей недели в Москве может пройти небольшой снег. Вместе с тем в ближайшие дни температуры в столице и области сохранятся с положительной аномалией.
С начала текущего октября в столице выпал 61% от месячной нормы осадков. Так, общее число месячной суммы осадков в Москве достигло 43 миллиметров.
Октябрь в Москве будет на 1,5–2 градуса теплее нормы