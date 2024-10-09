Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о "радиационном" тумане 10 и 11 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Радиационный" туман ожидается в конце рабочей недели в Москве, 10 и 11 октября. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Туман охлаждения, иногда его называют "радиационным" туманом, в четверг и в пятницу не исключен", – уточнил он в беседе с ТАСС.

Это вид тумана, который образуется в результате охлаждения поверхности земли ночью или ранним утром, когда после холодной ночи наступает более теплый день. Заметить его можно в первую очередь в низинах. Радиационный фон в столичном регионе останется в норме, свое название погодное явление получило в связи с длинноволновым излучением подстилающей поверхности.

Вильфанд добавил, что 11 октября температура в столице достигнет 13–15 градусов, днем будет достаточно солнечно. На следующий день сохранится теплая погода от 9 до 14 градусов, что будет на 3 градуса выше нормы. Уже в воскресенье, 13-го числа, столбики термометров упадут до 10 градусов.

Ранее в подмосковном министерства транспорта рекомендовали автомобилистам отказаться от поездок на автомобиле во время туманов в столичном регионе. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость – меньше, однако в реальности все наоборот. В случае невозможности отложить поездку, горожанам рекомендовано быть предельно внимательными.

