Подмосковный Минтранс рекомендовал водителям отказаться от поездок во время тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Подмосковным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на машине во время тумана. Об этом пресс-служба регионального Минтранса сообщила на сайте.

В ведомстве объяснили, что управлять автомобилем во время тумана опасно. Из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость – меньше. Однако на самом деле все наоборот. Автомобилисту становится сложно ориентироваться в пространстве, он может попасть в аварию. Министерство посоветовало при плохой видимости отложить поездки, но если это невозможно, то необходимо соблюдать осторожность и следовать некоторым правилам.

Так, водителям посоветовали во время движения использовать противотуманные фары и отказаться от использования дальнего света, потому что он будет отражаться на машину и ухудшит видимость. Помимо этого, следует снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров и перестроений.

Если нужна остановка, то лучше это сделать на парковке, площадке отдыха или АЗС. При парковке в любое время суток нужно оставить работающими габаритные огни и аварийную сигнализацию, добавили в пресс-службе.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ливневых дождей. Предупреждение действует до 21:00 8 октября.

Кроме того, прохладная облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями сохранится в столице с 9 по 12 октября.