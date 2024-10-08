Порядка 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят в столице из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" и 300 бригад специалистов дежурят в Москве из-за непогоды, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Москвичи могут сообщить о временных скоплениях воды в диспетчерские службы по номерам +7 (495) 539-53-53 (Единый центр), +7 (495) 657-87-03 (ГУП "Мосводосток", при скоплениях воды на дорогах и в дворовых подъездах) и +7 (495) 632-58-46 (ГБУ "Гормост", при скоплениях воды в подземных переходах).

Также заявку можно оставить в сообществе ГУП "Мосводосток" в социальной сети "ВКонтакте" или на портале "Наш город".

"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – подчеркнули в ведомстве.

Между тем прохладная облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями сохранится в Москве с 9 по 12 октября. Осадки прекратятся 10 октября, в четверг. Уже в пятницу в столице не ожидаются дожди, однако погода будет облачной.

