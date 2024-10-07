Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за ливней

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень опасности объявлен в Москве на вторник, 8 октября. Причиной для этого послужили ливневые дожди, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Погодное предупреждение будет действовать в период с 09:00 до 21:00 того же дня, утончили метеорологи.

При этом предупреждение распространяется и на территорию Подмосковья.

По прогнозам синоптиков, дожди в Москве прекратятся через два дня. Существенных осадков не прогнозируется уже с 9 октября. При этом 7 и 8 октября погоду определит южный циклон, на фоне которого и будут идти дожди.

Тем не менее в течение этих дней в Москве сохранится тепло: ночью температура воздуха поднимется до 10 градусов, а днем – до 14. Но 9-го числа столбики термометров опустятся до 7–10 градусов.