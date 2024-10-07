Синоптик Шувалов: в ближайшую неделю в Москву придут осадки и первые заморозки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На этой неделе в столицу придут первые заморозки, передает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

По словам синоптика, 7 октября температура составит 16–18 градусов тепла, однако уже 8 октября она начнет снижаться.

"Также в столицу придут более обильные осадки. В среду, 9 октября, мы попадем в тыловую часть циклона, из-за чего температура воздуха никак не преодолеет отметку в плюс 10 градусов", – добавил Шувалов.

При этом ночью температура не опустится ниже нуля из-за отсутствия прояснений на небе. Однако в самом конце недели начнутся заморозки.

Кроме того, по словам Шувалова, ожидаются скачки давления. Так, к 9 октября будет понижение давления, а с середины недели – довольно значительное повышение.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что октябрь в столице в этом году ожидается на 1,5–2 градуса теплее нормы. По его словам, в целом этот месяц обещает быть теплым в большинстве регионов европейской части России.

